РФС продлил контракт с главным тренером сборной России РФС продлил контракт с Карпиным до августа 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Валерий Карпин

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной страны Валерием Карпиным и его штабом. Новый контракт со специалистом будет действовать до августа 2024 года.

Мы рады объявить о том, что достигли договоренности с Валерием Карпиным и его тренерским штабом о продлении контракта. Валерий Георгиевич — опытный тренер, который умеет не просто создавать успешные команды, но и развивать игроков. РФС положительно оценивает результаты его работы в национальной команде, — сказал глава федерации Александр Дюков.

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под руководством тренера сборная завершила отборочный турнир чемпионата мира на втором месте в группе. Подопечные Карпина в полуфинале стыков должны были встретиться с командой Польши. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила все российские сборные от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

В начале марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.