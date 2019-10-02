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Футбольный клуб «КАМАЗ» из Набережных Челнов за необеспечение безопасности во время матча 1/16 Кубка России против московского «Спартака» проведёт один домашний кубковый матч на нейтральном поле.

Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС). Срок реальный. В случае повтора к клубу будут применены более строгие санкции, — заявил глава КДК Артур Григорьянц. Кроме того,...