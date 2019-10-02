Российский футбольный союз (РФС) приостановил действие сертификата соответствия стадиона «КАМАЗ» (Набережные Челны). Такое решение приняла Комиссия РФС по сертификации стадионов.
В связи с невыполнением требований Комиссии РФС по сертификации стадионов о безопасности зрителей приостановить действие сертификата стадиона «КАМАЗ», — говорится в сообщении.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) обязал футбольный клуб «КАМАЗ» из-за необеспечения безопасности во время матча 1/16 Кубка России против московского «Спартака» провести один домашний кубковый матч на нейтральном поле, писал News.ru.
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