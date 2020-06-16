РФС позволил «Тамбову» играть домашние матчи на стадионах ЧМ-2018

Российский футбольный союз (РФС) принял решение позволить «Тамбову» проводить домашние встречи на стадионах, которые принимали чемпионат мира по футболу 2018 года, «Оренбургу» — на стадионах второй категории в своём регионе.
РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК «Тамбов» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи чемпионата мира, а ФК «Оренбург» — на стадионах второй категории в своём регионе, — сообщила служба коммуникаций РФС.
По словам службы, это связано с тем, что футбольные коллективы не успели привести в порядок стадионы в соответствии с требованиями для игр в РПЛ из-за пандемии коронавируса.
Арена футбольного клуба «Оренбург» ранее не была допущена до проведения матчей из-за непрохождения лицензирования. «Тамбов», в свою очередь, занимался реконструкцией стадиона в первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги, проводя встречи сначала в Саранске, затем — в Нижнем Новгороде.
Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и Кубке страны, писал NEWS.ru.
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