РФС позволил «Тамбову» играть домашние матчи на стадионах ЧМ-2018

https://static.news.ru/photo/e7408bdc-afdd-11ea-9d0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fctambov68

Российский футбольный союз (РФС) принял решение позволить «Тамбову» проводить домашние встречи на стадионах, которые принимали чемпионат мира по футболу 2018 года, «Оренбургу» — на стадионах второй категории в своём регионе.

РФС поддержал ходатайство РПЛ разрешить ФК «Тамбов» играть домашние матчи на стадионах, где проходили матчи чемпионата мира, а ФК «Оренбург» — на стадионах второй категории в своём регионе, — сообщила служба коммуникаций РФС.

По словам службы, это связано с тем, что футбольные коллективы не успели привести в порядок стадионы в соответствии с требованиями для игр в РПЛ из-за пандемии коронавируса.

Арена футбольного клуба «Оренбург» ранее не была допущена до проведения матчей из-за непрохождения лицензирования. «Тамбов», в свою очередь, занимался реконструкцией стадиона в первой половине текущего сезона Российской премьер-лиги, проводя встречи сначала в Саранске, затем — в Нижнем Новгороде.

Ранее исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров. Кроме того, было утверждено правило пяти замен в чемпионате и Кубке страны, писал NEWS.ru.