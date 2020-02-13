https://static.news.ru/photo/ccb533ce-4e64-11ea-9599-fa163e074e61_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о планах по подписанию нового контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

Вполне возможно, что в ближайшее время будет подписан новый контракт до 2022 года с возможностью его пролонгации, — цитирует Дюкова РИА Новости.

Ранее на исполкоме РФС было принято решение о том, что финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 пройдёт в Екатеринбурге 13 мая на стадионе чемпионата мира по футболу — 2018 «Екатеринбург Арена», писал NEWS.ru.