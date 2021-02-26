РФС перенёс матчи четвертьфинала Кубка России

https://static.news.ru/photo/83e4d71e-782d-11eb-bb90-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполком Российского футбольного союза (РФС) перенёс на 7–8 апреля 2021 года четвертьфинальные встречи Кубка России по футболу. Первоначально игры планировалось организовать на первой неделе марта, передаёт пресс-служба РФС. Соответствующее заседание в РФС прошло 26 февраля. Ранее данную меру предложила комиссия по проведению матчей турнира.

На стадии 1/8 финала, которая должна была завершиться 22 февраля, не встретились «Уфа» и екатеринбургский «Урал». Игру перенесли на 3 марта из-за морозов. По регламенту в течение трёх дней после 3 марта состоится жеребьёвка 1/4 финала. На сегодняшний день известны семь из восьми участников четвертьфинала: «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Сочи», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья Советов».

Накануне футбольные клубы Российской премьер-лиги выступили за то, чтобы смягчить ряд ограничений санитарных норм, ужесточённых из-за коронавируса. Основные поправки затронут продажу билетов и работу прессы. Таким образом, социальную дистанцию на матчах предлагается определять по рекомендациям территориального органа Роспотребнадзора. До этого дистанция при рассадке болельщиков должна была составлять не менее 1,5 м. Что касается послематчевых конференций, то теперь в них должны будут участвовать тренеры и не менее двух игроков от каждой команды.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов сделал вторую прививку от нового коронавируса. Наставник не заметил у себя никаких побочных эффектов от препарата «Спутник V», сообщал NEWS.ru.