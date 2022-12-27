РФС перенес голосование о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола

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Российский футбольный союз (РФС) перенес голосование по поводу возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Об этом сообщил Telegram-канал журналиста Сергея Егорова.

РФС принял решение перенести голосование исполнительного комитета по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК. Перенос связан с необходимостью проведения дополнительных консультаций, связанных с потенциальным переходом России в АФК. Планируется, что голосование пройдет до 31 декабря 2022 года, — сказано в сообщении службы коммуникаций РФС.

Накануне депутат Госдумы Александр Толмачев призвал активизировать переход России в Азиатскую конфедерацию футбола на фоне недружественных действий против РФ.

На прошлой неделе президент РФС Александр Дюков сообщил, что 27 декабря будет принято решение по поводу возможного перехода в АФК.

Ранее сообщалось, что УЕФА выступает против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Не одобряет такое решение и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. По его словам, Азиатская конфедерация футбола — «нищая конфедерация, абсолютно нищая». Россия там ничего не заработает и ничего не приобретет для своего футбола в плане развития, считает он.