РФС отверг претензии «Спартака» к работе судей в матче с «Сочи»

https://static.news.ru/photo/75381b44-3edb-11eb-80bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) подтвердила правильность всех решений арбитров в игре 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Сочи».

Сочинцы в домашней встрече 12 декабря обыграли «красно-белых» со счётом 1:0. «Спартак» после игры подал жалобу на работу главного рефери Игоря Панина. По мнению представителей московского клуба, в ворота хозяев не назначили два пенальти, а полузащитник «Спартака» Наиль Умяров незаслуженно получил жёлтую карточку.

В РФС решили, что эпизоды на 45-й и 54-й минутах игры не являлись основанием для назначения пенальти, сообщает пресс-служба союза. В первом случае экспертно-судейская комиссия не увидела умышленной игры рукой. Во втором эпизоде игрок атакующей команды упал по собственной инициативе, а не из-за нарушения правил соперником, установили в РФС. Жёлтую карточку Умярову назвали обоснованной.

Экспертно-судейская комиссия нашла недочёты в работе Алексея Сухого, ставшего главным арбитром встречи 19-го тура РПЛ между московским ЦСКА и екатеринбургским «Уралом». Эксперты посчитали, что судья должен был удалить с поля полузащитника «Урала» Андрея Егорычева на 27-й минуте. Также в РФС отметили, что Сухой ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА на 57-й минуте.

Ранее стало известно, что в перерыве и после матча «Спартак» — «Сочи» между главным тренером москвичей Доменико Тедеско и игроками сочинской команды произошли перепалки. По словам Тедеско, один из игроков «Сочи» ударил его помощника в подтрибунном помещении после окончания матча, писал NEWS.ru.