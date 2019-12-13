https://static.news.ru/photo/ccc7a628-1d93-11ea-a33d-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гинер Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрел эпизод с негативными высказываниями владельца ЦСКА Евгения Гинера в адрес руководителя департамента судейства и инспектирования Александра Егорова.

В итоге боссу «армейцев» был дан трёхмесячный запрет на любую деятельность в футболе, а также ещё один год условной дисквалификации. Также Гинеру надо будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

Это интервью Гинера в СМИ вызвало широкий резонанс в стране. Мне звонили многие руководители региональных клубов. Решение: первое — запретить Гинеру осуществление любой деятельности на три месяца и условно на один год. Второе — оштрафовать Гинера на один миллион рублей, — передаёт слова председателя комитета по этике Семёна Андреева «Р-Спорт».

Руководитель ЦСКА может в ближайшее время обжаловать данное решение. Напомним, что после завершения матча «красно-синих» с «Краснодаром» Гинер в резкой форме высказался относительно судейства в матче, попутно заявив, что глава департамента «должен застрелиться».

Ранее NEWS.ru писал, что Россия потеряла одно место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.