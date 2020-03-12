https://static.news.ru/photo/4da3ba6a-6471-11ea-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Российский футбольный союз (РФС) отменил сборы и товарищеские матчи национальных команд, кроме игр первой сборной под руководством Станислава Черчесова.

Национальная сборная России ведёт подготовку к финальной части чемпионата Европы — 2020 и планирует начать сбор 22 марта, — говорится в сообщении союза.

28 и 31 марта команда проведёт контрольные игры с Швецией в Сольне и Молдавией в Кишинёве, матчи пройдут без зрителей.

Элитные раунды юношеских и женских чемпионатов Европы — 2020 в возрастных категориях U-19 и U-17 отложены. Под это решение УЕФА попали юношеские сборные России среди игроков 2001 и 2003 годов рождения, а также женские молодёжная и юниорская U-17-сборные России.

Кроме того, второй контрольный матч юношеской сборной России (игроки 2005 года рождения) с Боснией и Герцеговиной также отменен. Первая встреча состоялась 10 марта и завершилась победой россиян со счётом 1:0.

Учебно-тренировочные сборы молодёжной и юношеской (игроки 2002 года рождения) сборных России перенесены из Испании в Сочи. Сборные России по разновидностям футбола тоже отменяют свои сборы в Европе.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций принимает решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, писал NEWS.ru.