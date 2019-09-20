В РФС заявили, что принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм — исключений регламентных документов РФС.
Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года), — говорится в официальном заявлении РФС.
Однако там отметили, что футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период.
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.17 сентября они покинули исправительную колонию в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.
Как писал News.ru, ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) опубликовал видео прохождения медицинского осмотра Александром Кокориным.