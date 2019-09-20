https://static.news.ru/photo/464cc186-dbae-11e9-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак сообщил, что Российский футбольный союз (РФС) отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России.

Сложно сдержать эмоции, и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной, за решение «отказать в регистрации» Кокорину заниматься его работой, — написал тренер в своём Instagram.

По его словам, Кокорин не сможет выйти на поле на протяжении следующих пяти месяцев.

В РФС заявили, что принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм — исключений регламентных документов РФС.

Изучив представленные документы, Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина, так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в Клубе до момента окончания срока подачи в Комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года), — говорится в официальном заявлении РФС.

Однако там отметили, что футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.17 сентября они покинули исправительную колонию в Белгородской области по условно-досрочному освобождению.

Как писал News.ru, ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) опубликовал видео прохождения медицинского осмотра Александром Кокориным.