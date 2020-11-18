РФС оштрафовал гендиректора «Краснодара» за слова о матче со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/de7de1ea-29d4-11eb-b95c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Хашиг Фото: vk.com/fans_fckk

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига за высказывание в адрес судей после матча 12-го тура чемпионата России против московского «Спартака», сообщил глава комитета Семён Андреев.

Комитет вынес замечание в адрес Хашига и оштрафовал его на 100 тысяч рублей, — отметил Андреев, слова которого приводит РИА Новости.

Встреча «Краснодара» со «Спартаком» завершилась победой столичного клуба со счётом 3:1. В составе «красно-белых» отличились Эсекьель Понсе, Виктор Мозес и Джордан Ларссон.

После матча Хашиг заявил, что главный арбитр Владислав Безбородов и видеоассистент Кирилл Левников работали предвзято.

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