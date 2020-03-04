Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён на 18 марта.

Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре.​ Будем надеяться, что к 18 марта всё подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле, — цитирует президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова ТАСС.

РФС объявил ранее, что матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона, писал NEWS.ru. Президент «Урала» Григорий Иванов ранее раскритиковал состояние поля.

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