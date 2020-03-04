https://static.news.ru/photo/44466dc6-5e33-11ea-9424-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён на 18 марта.
Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре. Будем надеяться, что к 18 марта всё подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле, — цитирует президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова ТАСС.
РФС объявил ранее, что матч 1/4 финала Кубка России по футболу между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён из-за плохого газона, писал NEWS.ru. Президент «Урала» Григорий Иванов ранее раскритиковал состояние поля.