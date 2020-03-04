Возможно, если бы не вчерашняя тренировка, оно было бы готово к игре.​ Будем надеяться, что к 18 марта всё подготовят, и матч состоится на этом стадионе. Если не на этом, то на другом поле, — цитирует президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова ТАСС.