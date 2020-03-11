https://static.news.ru/photo/0b8950b2-63be-11ea-a08d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матчи Российской Премьер-Лиги в Москве проведут с ограничением числа болельщиков. Об этом сообщил руководство РПЛ.

Как говорится в заявлении, на матч будут допущены до 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры. Такие меры приняты в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина «О введении режима повышенной готовности» из-за угрозы распространения коронавируса.

До 10 апреля в Москве должны пройти матчи: ПФК ЦСКА — «Уфа», «Локомотив» — «Оренбург», ПФК ЦСКА — «Зенит», «Спартак» — «Уфа», «Динамо» — ПФК ЦСКА.

Ранее NEWS.ru писал, что мэрия Москвы выпустила постановление о том, что все массовые мероприятия в столице численностью более пяти тысяч человек будут отменены до 10 апреля. Этот указ вызвал большой резонанс в спортивной общественности.