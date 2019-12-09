https://static.news.ru/photo/a547dc90-1a86-11ea-a983-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский футбольный союз (РФС) надеется, что Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять какие-либо санкции по отношению к национальным сборным страны после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Мы надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений для наших сборных, — приводит слова пресс-службы РФС ТАСС.

Также отмечается, что РФС пока не получал официальной позиции ФИФА по данному вопросу.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввёл четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).