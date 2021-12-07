РФС: камеры на матче ЦСКА — «Зенит» были отключены не хакерами

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Игорь Каменской сообщил, что отключение камер видеонаблюдения во время матча 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» стало результатом технического сбоя или было сделано одним из сотрудников московского клуба. Как он заявил РИА Новости, хакерская атака не имеет к этому никакого отношения.

Есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно. Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам, — сказал Каменской.

По его словам, сотрудники ЦСКА продолжают выяснять причины инцидента на матче с «Зенитом». При этом о случившемся было составлено заявление в правоохранительные органы.

Каменской не стал рассказывать о результатах заседания комитета РФС по безопасности, отметив, что члены организации запросили у сотрудников Российской премьер-лиги и ЦСКА дополнительную информацию.

Совещание закончилось совсем недавно, мы думаем, что коллеги уже успели связаться со своими сотрудниками. Мы надеемся получить ответы на вопросы в течение часа и дальше мы подготовим соответствующее заявление, — добавил Каменской.

28 ноября матч 16-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Зенитом» завершился победой гостей со счётом 2:0. В концовке матча болельщики ЦСКА устроили масштабное фаер-шоу, на что отреагировали сотрудники полиции, заблокировавшие фанатов на трибунах «ВЭБ Арены». Впоследствии болельщиков стали группами выводить со стадиона, задержали более 400 человек. Остальные пробыли на трибунах до полуночи и позже.