Фото: Wikimedia Commons

Полузащитник футбольного клуба «Монако» Александр Головин вошёл в состав символической сборной седьмого тура чемпионата Франции по футболу по версии авторитетного французского спортивного издания L'Equipe.

В игре против «Ниццы» Головин забил два мяча и сделал голевую передачу. 23-летний хавбек назвал этот матч лучшим в своей карьере. После матча L’Equipe в своём Twitter-аккаунте выложило фотографию с...