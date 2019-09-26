Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит инцидент с болельщиками на матче 1/16 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «КАМАЗом». Во время игры в Набережных Челнах пренебрегли безопасностью, закрывая трибуну с болельщиками «Спартака» на ключ.
Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча — «КАМАЗа» — и у представителей службы безопасности «Спартака», — заявили в пресс-службе РФС.
По итогам матчей 1/16 финала Кубка России, прошедших 25 сентября, определились все участники и пары следующего раунда турнира, писал News.ru.