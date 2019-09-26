https://static.news.ru/photo/c15f7430-e0ff-11e9-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский футбольный союз (РФС) на заседании Апелляционного комитета принял решение удовлетворить жалобу «Зенита» и смягчить наказание петербургскому клубу за драку болельщиков с ОМОНом в перерыве матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС заменил наказание в виде одной игры без зрителей условно на запрет на допуск болельщиков в секторы D101-D111 стадиона «Газпром Арена» на один домашний матч условно, сообщает пресс-служба РФС.

Инцидент произошёл 3 августа в ходе матча петербуржцев с «Краснодаром» (1:1). Сообщалось, что РПЛ начала проверку по факту столкновения фанатов «Зенита» с ОМОНом, писал News.ru. «Зенит», в свою очередь, пообещал расследовать причины драки и сделать «всё возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной».

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