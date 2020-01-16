https://static.news.ru/photo/42a466c8-387f-11ea-b4a1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Реформа Российского футбольного союза (РФС) предполагает освобождение участников Лиги чемпионов и Лиги Европы от выступления на стадии 1/16 Кубка России по футболу.
Проголосовал против реформы Кубка России. Она состоит в том, что играющие в еврокубках команды освобождаются от стадии 1/16 финала Кубка России. Но это не даёт возможности жителям нашей страны увидеть сильнейшие команды где-то в глубинке, — цитирует президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова ТАСС.
Ранее общее собрание клубов РПЛ поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд, писал NEWS.ru.