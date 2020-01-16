Реформа Российского футбольного союза (РФС) предполагает освобождение участников Лиги чемпионов и Лиги Европы от выступления на стадии 1/16 Кубка России по футболу.

Проголосовал против реформы Кубка России. Она состоит в том, что играющие в еврокубках команды освобождаются от стадии 1/16 финала Кубка России. Но это не даёт возможности жителям нашей страны увидеть сильнейшие команды где-то в глубинке, — цитирует президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова ТАСС.