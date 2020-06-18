РФС доставит все деньги «до последней копейки» школам, воспитавших Головина

https://static.news.ru/photo/5aa51fd0-b15e-11ea-81fd-fa163e074e61_660.jpg Александр Головин (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев поблагодарил футбольный клуб «Монако» и пообещал, что РФС передаст деньги школам, воспитавшим Александра Головина, как футболиста.

Наша задача — чтобы все деньги до последней копейки были потрачены ровно в те школы и тем людям, которые участвовали в становлении Александра Головина тем, кем он стал в «Монако», — сказал Алаев на пресс-конференции, посвящённой возобновлению сезона РПЛ 2019/20.

Средства от трансфера в «Монако» в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ Ленинска-Кузнецкого.

Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из московского ЦСКА. Сумма трансфера игрока, по данным Transfermarkt, составила €30 млн. В марте Головин продлил контракт с «Монако» до 2024 года.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин ответил на вопрос, будет ли завершён сезон чемпионата России по футболу в случае заражения футболистов коронавирусом, писал NEWS.ru.