РФС дисквалифицировал Тедеско на три матча

https://static.news.ru/photo/2c5e09d0-c2d3-11ea-bb35-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча. Об этом заявили в пресс-службе Российского футбольного союза.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера ФК «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско на три матча и оштрафовать на 500 тысяч рублей за оскорбительное поведение в адрес официальных лиц матча, — говорится на сайте РФС.

Главный тренер «Спартака» был удалён с матча против московского «Локомотива» за две жёлтые карточки. Матч закончился в ничью, со счётом 1:1. 34-летний специалист был недоволен решением арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма. Судья показал ему две жёлтые карточки подряд. Когда Тедеско уходил с поля, то эмоционально жестикулировал и отталкивал находившихся рядом с ним людей.

Теперь главный тренер «Спартака» пропустит матчи против «Сочи» (11 июля), «Ахмата» (15 июля) и «Рубина» (22 июля). Дисквалификация не будет распространяться на матчи Кубка России, поэтому специалист сможет находиться на тренерской скамейке на игре против «Зенита» в полуфинале. Встреча пройдёт 19 июля.

В этот сезоне Тедеско стал первым тренером, который получил дисквалификацию на матч за четыре жёлтые карточки.

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