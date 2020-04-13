РФС будет просить господдержку для российских футбольных клубов

https://static.news.ru/photo/dd6ce380-7d79-11ea-b4ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз (РФС) собирает данные с профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд.

РФС планирует обратиться в правительство с предложением, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса. Организация просит заполнить таблицу, указав источники финансирования клубов за 2019 год: как формируется бюджет, доля государственных средств в нём, финансовые потери из-за приостановления чемпионата, сообщает «Бизнес Online».

Отмечается, что данные необходимо прислать до 14 апреля.

NEWS.ru писал, что все футбольные соревнования в России временно приостановлены. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. Старт нового сезона состоится в середине августа или середине сентября.