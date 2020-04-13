РФС будет просить господдержку для российских футбольных клубов

Российский футбольный союз (РФС) собирает данные с профессиональных клубов страны, чтобы узнать о финансовом состоянии команд.
РФС планирует обратиться в правительство с предложением, как помочь клубам в связи с кризисом из-за коронавируса. Организация просит заполнить таблицу, указав источники финансирования клубов за 2019 год: как формируется бюджет, доля государственных средств в нём, финансовые потери из-за приостановления чемпионата,
Отмечается, что данные необходимо прислать до 14 апреля.
NEWS.ru писал, что все футбольные соревнования в России временно приостановлены. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков. Старт нового сезона состоится в середине августа или середине сентября.
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