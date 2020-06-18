РФС: ассистент арбитра РПЛ сдал положительный тест на COVID-19

https://static.news.ru/photo/a714ff60-b14b-11ea-b609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ассистент арбитра матча Российской премьер-лиги (РПЛ) Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирус.

У всех остальных судей и ассистентов арбитров лиги результат тестирования отрицательный, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сам Гаврилин отметил, что у него нет никаких симптомов, он отлично себя чувствует. Всё это время Гаврилин соблюдал самоизоляцию и готовился к возобновлению чемпионата дома. Сейчас ассистент арбитра вынужден уйти на обязательную самоизоляцию.

Гаврилин был назначен на матч 23-го тура РПЛ «Арсенал» — «Спартак».

Ранее пресс-служба «Ростова» сообщила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин. В коллективе отметили, что игроки полностью изолированы от команды. Как известно, с ними контактировали 42 сотрудника клуба — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды. Также в сообщении отмечается, что клуб незамедлительно поставил в известность руководство, профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ), писал NEWS.ru.