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Избирательный комитет Российского футбольного союза (РФС) 24 января рассмотрит протокол выборов президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

Аппарат РФС отправит материалы на рассмотрение избиркома. Его заседание запланировано на пятницу, — проводит слова пресс-службы РФС ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что РФС считает, что РПЛ нарушила правила проведения выборов президента лиги.РФС считает выборы нелегитимными, говоря, что нарушения выявлены согласно избирательному регламенту союза. Это документ, который определяет процедуры выборов не только главы союза, но и распространяется на РПЛ.