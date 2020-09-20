«Результат неудовлетворительный»: Гунько покинет пост тренера в «Химках»

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Дмитрий Гунько больше не будет работать главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки», так как достигнутые при нём результаты команды являются неудовлетворительными. Об этом 20 сентября в разговоре с журналистами сообщил глава Министерства спорта Московской области Роман Терюшков.

Двумя днями ранее «Химки» играли в матче восьмого тура РПЛ на выезде против «Краснодара». Матч закончился с катастрофическим для «гостей» счётом — «красно-чёрные» уступили 2:7. Таким образом, при Гунько за восемь сыгранных в чемпионате матчей «Химки» пять раз проиграли и три раза сыграли вничью. На данный момент клуб находится на 15 месте в турнирной таблице.

Как отметил Терюшков, это неудовлетворительный результат. В понедельник, 21 сентября, будет принято решение по сотрудничеству не только с тренерским штабом. Также планируется обсуждение судьбы спортивного директора подмосковной команды, все решения которого, по словам министра, не усилили, а ослабили команду. Терюшков подчеркнул, что «Химки» будут искать более опытного тренера.

У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы — заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал — это 10-12-е место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет, — сказал глава областного спортивного ведомства.

По итогам прошедшего сезона футбольный клуб занял второе место в Футбольной национальной лиге — команда долго не принимала решение об участии в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в середине июля министр спорта Московской области наконец объявил о выходе в высший дивизион.

На пост главного тренера «Химок» был назначен бывший тренер московского «Спартака» Дмитрий Гунько. 1 августа футболисты подмосковного клуба написали открытое письмо в поддержку Юрана на имя губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Также с открытым письмом выступили болельщики «Химок», писал NEWS.ru.