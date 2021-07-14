Революция извне: как изменится российский футбол благодаря голландцам

С тем, что российский футбол переживает плохие времена, спорить не станет вообще никто: два года полных провалов клубов в еврокубках венчало последнее место в группе на Евро. Общий уровень игроков явно упал, как и общий уровень национального чемпионата. С этим нужно что-то делать, и одной отставки главного тренера сборной недостаточно. План реформ был представлен публике накануне, и сейчас мы попробуем разобраться, что это за план и как в России в скором будущем будут организовывать футбол. Если этот план примут.

Автор реформ — голландская компания Hypercube. Она уже заработала себе репутацию эффективного футбольного реформатора, после её решений чемпионаты Нидерландов и Австрии стали успешнее в плане результатов на европейской арене и, как говорят, привлекательнее для зрителя. По её рекомендации там ввели плей-офф для определения участников еврокубков, плей-офф на вылет и ряд других фишек. А что ребята из Hypercube предложили России?

Российскую премьер-лигу разделят на два этапа. Первый — 24 тура. Но это будет не обычная классическая система, когда все 16 команд играют друг с другом по два раза. Команды разделят на четыре корзины, в каждую из которых войдут по четыре клуба на основании мест в таблице предыдущего сезона. В каждой корзине клубы сыграют друг с другом по два раза — это шесть матчей, ещё 18 — с командами из других подгрупп. То есть в конце концов каждый сыграет с каждым, но с некоторыми — только один раз.

Дальше — второй этап, он будет проходить весной. Шесть лучших команд играют между собой — каждый с каждым по два раза, и определяют чемпиона и участников еврокубков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Десять худших команд проводят девять туров (играют между собой по разу). Два последних места вылетают, ещё две команды играют стыковые матчи с клубами из ФНЛ. Две лучшие команды второй десятки сыграют между собой стыковой матч, чтобы получить право побороться за Лигу конференций с четвёртой командой первой шестёрки.

Возможность понять, как это будет работать в реальности, появится только когда эти реформы вступят в силу. Планируется, что с сезона-2022/23, но это пока не точно. Решение о том, принимать реформы или отклонять, ещё не принято. Публично раскритиковали формат президенты «Ростова» и «Урала». Очевидно, что этой реформе будет много противодействий.

Какие плюсы у таких реформ? Сами авторы проекта назвали пять:

1) станет больше матчей, в среднем у каждой команды — 34 тура;

2) между топовыми соперниками станет на 26 матчей больше;

3) матчей, которые ничего не решают, практически не будет, так как даже в нижней десятке команды с 5-го места до последнего могут бороться за еврокубки;

4) средняя посещаемость вырастет на 15% и достигнет 17 600 зрителей;

5) рост доходов топовых клубов на 33%, середняков — на 25%, аутсайдеров — на 8% (в сумме — с 80 до 102 млрд рублей).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Действительно, топовых матчей станет больше, чемпионат выиграть станет сложнее, это хорошо. Интерес к лиге по идее должен вырасти, что должно сказаться на доходах. Всё это звучит правильно. Но у этого формата есть несправедливости. К примеру: с чего бы двум лучшим командам второй десятки — фактически это седьмая и восьмая команды страны — бороться за еврокубки с четвёртой командой? А как же клубы, занявшие пятое и шестое место?

В остальном формат выглядит интересным. Российский футбол давно стагнирует как по уровню, так и в финансовом плане, так что рискнуть и пойти на такие реформы, возможно, имеет смысл. С другой стороны, если в трёх лучших лигах Европы (мира): английской, испанской и итальянской играют по классике, без всяких плей-офф даже для аутсайдеров, значит, проблема не может быть только в формате. Очень сложное решение придётся принимать руководству РФС: отказываться или принимать проект голландцев. Возможно, самое большое решение в истории этой структуры.