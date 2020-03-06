https://static.news.ru/photo/c2d0f97a-5f89-11ea-9d8f-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что не он будет решать, продлевать контракт с главным тренером московской команды Юрием Сёминым или нет.

Это прерогатива совдира. Я не уполномочен делать заявление от лица совета директоров. Более того, могу сказать, что не было ни одного совета, на котором поднимался вопрос о том, кто возглавит команду после 31 мая, — цитирует Кикнадзе РИА Новости.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.