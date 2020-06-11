Решающие матчи футбольной Лиги Европы могут пройти в Германии

https://static.news.ru/photo/17bdef8c-abd5-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Hassenstein/dpa/Global Look Press

Матчи розыгрыша футбольной Лиги Европы сезона-2019/20, начиная со стадии 1/4 финала, могут пройти в формате мини-турнира во Франкфурте (Германия).

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрабатывает варианты проведения турнира, если из-за пандемии коронавируса придётся перенести решающие матчи. На данный момент планируется, что с 1/4 финала матчи пройдут в формате мини-турнира во Франкфурте, сообщает телеканал ESPN.

Решение о месте и формате проведения турнира будет принято на заседании исполкома УЕФА, которое состоится 17 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что португальская столица выиграла право принять на своих стадионах главные матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20. Турнир может состояться с 8 по 29 августа. В Лиссабоне пройдут четвертьфиналы, полуфиналы и финал.