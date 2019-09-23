https://static.news.ru/photo/9f7b805e-deaf-11e9-a580-fa163e074e61_660.jpgБастаФото: Сергей Булкин/News.ru
Российский музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, посвятил трек ростовскому футбольному клубу СКА.
Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди, — написал Вакуленко на своей странице в Instagram.
Он также отметил, что все средства от реализации композиции будут направлены на развитие детской футбольной школы СКА-Ростов.