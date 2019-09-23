Баста Баста Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский музыкант Василий Вакуленко, известный под сценическим псевдонимом Баста, посвятил трек ростовскому футбольному клубу СКА.

Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди, — написал Вакуленко на своей странице в Instagram.

Он также отметил, что все средства от реализации композиции будут направлены на развитие детской футбольной школы СКА-Ростов.

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Этот трек посвящается легендарному СКА Ростов. Футбольный клуб существует с 1937 года, но сейчас находится в самом начале пути, на этапе возрождения. Клуб ждёт много испытаний, мы надеемся на поддержку ростовчан и болельщиков СКА и верим в команду и победы, которые впереди! Все средства от реализации этого трека будет направлены на развитие детской футбольной школы СКА Ростов. #ЯМЫСКАРОСТОВ #ФКСКАРАЗИНАВСЕГДА #1937ЛЕГЕНДА

Публикация от Василий Вакуленко (@bastaakanoggano)

В июле Вакуленко заявил, что намерен возродить ростовский клуб, писал News.ru.

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