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Футбол

Реклама со Смоловым чуть не привела к политическому скандалу

18:40, 03 сентября 2020 13
Федор Смолов Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал рекламную афишу перед матчем Россия — Сербия, на которой российский футболист Фёдор Смолов с помощью двух ладоней показал орла, сомкнув ладони рук. Этот жест оказался символом албанских националистов.

Журналист Андрей Малосолов первым обратил внимание на рекламный плакат с футболистами из сборной РФ.

Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да ещё перед матчем с сербами! — написал представитель СМИ в Twitter.

После этого российской стороне пришлось принести извинения.

Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка, — говорится в сообщении аккаунта Twitter Евро-2020.

Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербии пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала встречи — 21:45.

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, сколько нападающих выйдет против Сербии в матче Лиги наций.

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