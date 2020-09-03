Реклама со Смоловым чуть не привела к политическому скандалу

https://static.news.ru/photo/adc17666-edfc-11ea-82e3-fa163e074e61_660.jpg Федор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал рекламную афишу перед матчем Россия — Сербия, на которой российский футболист Фёдор Смолов с помощью двух ладоней показал орла, сомкнув ладони рук. Этот жест оказался символом албанских националистов.

Журналист Андрей Малосолов первым обратил внимание на рекламный плакат с футболистами из сборной РФ.

Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да ещё перед матчем с сербами! — написал представитель СМИ в Twitter.

После этого российской стороне пришлось принести извинения.

Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка, — говорится в сообщении аккаунта Twitter Евро-2020.

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Россия сыграет в Лиге наций 3 сентября с Сербией, а 6 сентября — с Венгрией. Матч против сборной Сербии пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала встречи — 21:45.

Как писал NEWS.ru, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, сколько нападающих выйдет против Сербии в матче Лиги наций.