Реклама со Смоловым чуть не привела к политическому скандалу

https://static.news.ru/photo/adc17666-edfc-11ea-82e3-fa163e074e61_660.jpgФедор СмоловФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге опубликовал рекламную афишу перед матчем Россия — Сербия, на которой российский футболист Фёдор Смолов с помощью двух ладоней показал орла, сомкнув ладони рук. Этот жест оказался символом албанских националистов.
Журналист Андрей Малосолов первым обратил внимание на рекламный плакат с футболистами из сборной РФ.
Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да ещё перед матчем с сербами! — написал представитель СМИ в Twitter.