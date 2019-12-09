https://static.news.ru/photo/f11ac728-1a62-11ea-94d7-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший футболист футбольного клуба «Спартак» Валерий Рейнгольд считает, что высказывания гендиректора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного неприемлемы.

Эдгард Запашный — народный артист, он завоевал уважение своим трудолюбием, работой, знаниями. Но что он говорит? Это ужас! Крошить болельщиков? Ты что творишь, что ты говоришь? Правильно, что общественность поднялась, — сказал Рейнгольд корреспонденту NEWS.ru.

Также ветеран «красно-белых» не обошёл стороной и ситуацию вокруг нападающего сборной России и футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы.

Это напрямую относится и к Артёму Дзюбе, который назвал болельщиков «фашистами». Господин Дзюба, ты кем был бы без этих «фашистов»? Ты бы не существовал безбедно без фанатов. Нужно подбирать слова и включать голову. У нас что, литературный язык настолько беден, что мы не можем подобрать других «ласковых» слов? Не надо путать фашизм с хулиганством. Артём — взрослый человек, но несёт такую ахинею, — заключил он.

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный заявил, что с помощью ОМОНа «покрошил бы» матерящихся болельщиков и «попереломал бы части тела», после чего фанаты «Спартака» обратились в СК и прокуратуру с просьбой дать правовую оценку его действиям.

Ранее NEWS.ru писал, что РПЛ проведёт расследование из-за оскорбительных выкриков в адрес Дзюбы на матче между «Уралом» и «Спартаком», которые доносились с трибуны московских фанатов. Определить обидчиков в Екатеринбурге можно благодаря техническому оборудованию на стадионе, что невозможно было сделать после матча сборной в Сан-Марино. Сам футболист считает, что оскорбления в его адрес — проплаченная акция.