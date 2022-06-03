«Реал» потребовал объяснить выбор места проведения финала Лиги чемпионов

Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Мадридский «Реал» выступил с заявлением, в котором потребовал объяснить выбор Парижа в качестве места проведения финала Лиги чемпионов. В клубе захотели узнать конкретные причины принятия такого решения, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «галактикос». В клубе отметили, что фанаты остались брошенными и беззащитными.

Кроме того, мы требуем ответов и объяснений, чтобы определить виновных в том, что фанаты остались брошенными и беззащитными. То, что должно было превратиться в праздник футбола, стало серией досадных событий, — говорится в заявлении.

Матч между «Реалом» и «Ливерпулем» прошел на стадионе «Стад де Франс» в Париже 28 мая. Перед игрой тысячи болельщиков попытались проникнуть на стадион с фальшивыми билетами. Из-за этого многие фанаты, у которых были настоящие билеты, не смогли попасть на трибуны. Полиция применила против болельщиков слезоточивый газ, а начало встречи было отложено.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Изначально встречу должен был принять Санкт-Петербург, но УЕФА принял решение перенести матч.