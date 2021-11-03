«Реал» первым забил 1000 мячей в Лиге чемпионов

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Мадридский «Реал» первым из европейских команд записал на свой счёт 1000 забитых мячей в матчах главного клубного турнира Старого Света — Лиги чемпионов и Кубка чемпионов. Об этом информирует Squawka.

По информации портала, 1000-й мяч «Реал» забил в матче с донецким «Шахтёром». Его автором стал нападающий мадридской команды и сборной Франции Карим Бензема.

В итоге проходивший на стадионе «Сантьяго Бернабеу» матч между «Реалом» и «Шахтёром» завершился победой хозяев со счётом 2:1. У мадридцев дубль оформил Бензема (14-я и 61-я минуты), а у дончан отличился Фернандо (39-я).

Ранее сообщалось, что тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини послал к чёрту нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду по окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.