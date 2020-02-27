https://static.news.ru/photo/d49054b0-58e2-11ea-aef6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yannis Halas/imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Реал Мадрид» не сумел обыграть английский «Манчестер Сити» на домашнем стадионе в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч завершился со счётом 1:2.

Счёт встречи на 60-й минуте с передачи Жуниора Винисиуса открыл полузащитник «сливочных» Иско (1:0).

Англичане сумели ответить уже на 78-й минуте, когда нападающий «Сити» Габриэл Жезус поразил ворота Тибра Кортуа (1:1). Однако уже через пять минут подопечные Гвардиолы вышли вперёд — мяч с пенальти забил полузащитник Кевин Де Брюйне (1:2).

В другом поединке 1/8 финала еврокубка французский «Лион» переиграл итальянский «Ювентус» с минимальным счётом. На 31-й минуте единственный мяч в ворота Войцеха Щенсныя забил хавбек Лукас Тузар.

26 февраля «Бавария» разгромила «Челси» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Наполи» на домашнем стадионе сыграл вничью с испанской «Барселоной» (1:1), писал NEWS.ru.