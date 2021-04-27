«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

Мадридский «Реал» сыграл вничью с лондонским «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 1:1. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
На 14-й минуте первый гол в матче
На 29-й минуте испанцы сравняли счёт: гол забил нападающий Карим Бензема. После этого он сравнялся по забитым мячам с бывшим форвардом «Реала» Раулем.
Ответная игра пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Также в полуфинал Лиги чемпионов вышли английский клуб «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен». Их встречи пройдут 28 апреля и 4 мая.
Ранее сообщалось, что футбольный арбитр из Израиля Сапир Берман официально сменил пол. После всех официальных процедур она стала первой в мире судьёй-трансгендером.