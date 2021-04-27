«Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

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Мадридский «Реал» сыграл вничью с лондонским «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 1:1. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На 14-й минуте первый гол в матче забил английский форвард Кристиан Пулишич. Этот гол позволил ему стать самым результативным американским футболистом в истории турнира.

На 29-й минуте испанцы сравняли счёт: гол забил нападающий Карим Бензема. После этого он сравнялся по забитым мячам с бывшим форвардом «Реала» Раулем.

Ответная игра пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Также в полуфинал Лиги чемпионов вышли английский клуб «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен». Их встречи пройдут 28 апреля и 4 мая.

Ранее сообщалось, что футбольный арбитр из Израиля Сапир Берман официально сменил пол. После всех официальных процедур она стала первой в мире судьёй-трансгендером.