Стало известно о возможном уходе Мудрика из «Челси» GiveMeSport: Мудрик может покинуть «Челси» из-за нестабильности в матчах

Фото: IMAGO/Global Look Press

Михаил Мудрик

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик может покинуть «Челси» по окончании сезона, сообщает портал GiveMeSport. Источник в английском клубе сообщил о «разочаровывающей нестабильности» спортсмена.

Слухи о его поведении были предметом обсуждения во время его пребывания в клубе, но его разочаровывающая нестабильность в матчах вызвала дополнительные вопросы, есть ли у него будущее в клубе, — сообщает GMS.

В текущем сезоне Мудрик забил четыре гола и сделал три результативные передачи в 25 матчах. При этом утверждается, что в «Челси» искренне разочарованы результатами украинца в составе английского клуба.

Мудрик перешел в «Челси» из донецкого «Шахтера» в январе прошлого года. Трансфер обошелся в рекордные для украинского футбола €110 млн (€70 млн — сразу и €40 млн в качестве бонусов). При этом зарплата спортсмена составила €7,5 млн в год. Так, Мудрик стал самым дорогим украинским футболистом в истории, опередив Андрея Шевченко, который переходил из киевского «Динамо» в «Милан» в 1999 году за €43,8 млн.

Ранее экс-игрок сборной России по футболу Руслан Нигматуллин рассказал, что для жизни в Москве ему нужно около 1 млн рублей в месяц. По словам спортсмена, это меньше, чем приходится тратить в США, где он жил в Майами.