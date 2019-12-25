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Полуфинал чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными Германии и Бразилии (7:1) стал лучшим матчем последнего десятилетия по версии портала FourFourTwo.

В первую тройку также вошла игра чемпионата Англии 20102 года «Манчестер Сити» — «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2), и матч чемпионата Испании 2010 года между «Барселоной» и «Реалом» (5:0).

Журнал Forbes опубликовал список самых состоятельных владельцев спортивных команд. В топ-10 рейтинга вошли и российские олигархи Роман Абрамович и Михаил Прохоров, писалNEWS.ru.