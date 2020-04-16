Футболисты на протяжении карьерного пути меняют много клубов, в составе которых они выступают. За передвижениями таких игроков, как швед Златан Ибрагимович, даже не успеваешь следить. NEWS.ru вспоминает, какие спортсмены некогда выступали за одну команду.

Диего Симеоне и Роналдо

Аргентинец Диего Симеоне и бразилец Роналдо встретились в «Интере» в конце 90-х. Оба футболиста приехали в миланскую команду из Испании: первый — из «Атлетико» Мадрид, второй — из «Барселоны». Причём они перебирались в Италию в хорошем статусе. Трансфер Роналдо вообще стал рекордным. В 1997 году итальянцы заплатили за бразильца 25 млн фунтов стерлингов. Главным их совместным достижением стала победа в Кубке УЕФА (нынешняя Лига Европы) в 1998 году.

Маурисио Почеттино и Роналдиньо

Ещё один известный бразильский футболист Рональдиньо сейчас находится под домашним арестом. Но когда-то у него была выдающаяся карьера, один период из которой выпал на выступления во французском ПСЖ. Там-то он и встретился с бывшим тренером «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. На дворе был 2001 год, Роналдиньо заключил с парижским клубом пятилетний контракт. Однако из-за того, что в сезоне-2002/03 команда не смогла пробиться в еврокубки (итоговое 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции), бразилец заявил, что готов уйти. Проведя два сезона в Париже, он перебрался в Барселону. Почеттино также не задержался и в Париже. Ещё год поиграв в другом французском клубе — «Бордо», он вернулся в родной «Эспаньол».

Иван Ракитич и Месут Озил

Иван Ракитич и Месут Озил многократно пересекались в Ла Лиге (испанское первенство по футболу), выступая за разные команды. Но в их карьерах был период, когда они представляли один клуб — немецкий «Шальке 04». Хорват перешёл в эту команду из «Базеля» (Швейцария) в 2007 году. Однако играли они вместе недолго — уже через полгода Озил перебрался в «Вердер» (Германия).

Рауль и Мануэль Нойер

Мануэль Нойер Bernd Feil/M.i.S./Global Look Press

С «Шальке 04» также связаны карьеры Рауля (да-да, Рауль не всю жизнь провёл в Испании) и Мануэля Нойера. Немецкий голкипер вообще является воспитанником «Шальке 04» (он пришёл в академию клуба в четыре года). А испанец перебрался в Германию после 15 лет игры за «Реал» Мадрид. Произошло это в 2010 году.

Прославленный испанец был уже не в лучшей своей кондиции, но это не помешало ему стать не только игроком основного состава, но и выдать отличную статистику. Не без помощи Рауля и Нойера команда впервые добралась до полуфинала Лиги чемпионов в сезоне-2010/11 (это и по сей день лучший результат клуба в данном турнире). Ранее упомянутый нами Ракитич также успел поиграть в одной команде с обоими футболистами.

Серхио Рамос и Дани Алвес

Несмотря на то что в последнее время бразильский защитник Дани Алвес начал много путешествовать (в футбольном плане, конечно же), его имя тесно связано с «Барселоной», где он провёл большую часть своей карьеры. Поэтому, говоря о нём и Серхио Рамосе (многолетний защитник «Реала»), тяжело представить, что когда-то они не сражались друг против друга. Но такие времена были, и пришлись они на «Севилью». Серхио уже был в команде из Андалусии (воспитанник клуба), когда в 2003 году к ним присоединился Дани Алвес. Вместе они провели два сезона. Для обоих «Севилья» проложила путь в испанские гранды, где они снискали славу.

Ривалдо и Яя Туре

Яя Туре в первую очередь известен выступлениями за «Барселону» и «Манчестер Сити». Однако география выступлений футболиста была достаточно разнообразной: от Украины до Китая. В Греции он побывал аж дважды. И в первый свой приезд, в 2003 году, провёл несколько сезонов с чемпионом мира 2002 года Ривалдо. Это было в «Олимпиакосе».

Смолов и Вейналдум

Многие советские и российские спортсмены выступали в топовых лигах. «Челси», «Арсенал», «Реал», «Барселона», «Рома», «Порту» — с какими только мировыми звёздами россияне ни играли. Связки Франческо Тотти и Дмитрий Аленичев, Юрий Жирков и Эшли Коул, Андрей Аршавин и Сеск Фабрегас — это то, что с лёгкостью приходит на ум. А вот таких партнёров по команде, как Фёдор Смолов и Джорджиньо Вейналдум (полузащитник «Ливерпуля»), не каждый вспомнит с ходу. Пересеклись они в нидерландском «Фейеноорде» в 2010 году. Российский футболист приехал в Роттердам на правах аренды из «Динамо». Вейналдум, который несколько лет провёл в академии нидерландского клуба, в 2007 году стал игроком первой команды и был в статусе одного из лидеров. Через 10 лет один взял кубок Лиги чемпионов с «Ливерпулем», а второй забил гол «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».