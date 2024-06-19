Расписание матчей Евро-2024, прямые эфиры, итоги

Фото: IMAGO/O.Behrendt/Global Look Press

Матч сборных Португалии и Чехии

14 июня 2024 года открылся 17-й чемпионат Европы по футболу. 24 команды из разных стран встретятся на десятке стадионов по всей Германии. Всего намечается 51 игра. Публикуем подробное расписание матчей Евро-2024 по футболу и делимся итогами, имеющимися на момент написания статьи.

Расписание игр Евро-2024

Тур 1 группового этапа начался 14 июня и продлился до 18 июня. За ним следует тур 2 — с 19 по 22 июня. Тур 3 приходится на период с 23 по 26 июня.

29 июня начинается плей-офф. ⅛ финала будет идти до 2 июля. ¼ финала намечена на 5–6 июля. ½ финала состоится 9–10 июля. А имя сборной-чемпиона определится 14 июля.

Далее приводим непосредственно таблицу с расписанием Евро-2024. В скобках приведены названия шести групп, по которым распределены команды.

Тур 2

19.06., ср:

16:00 — Хорватия — Албания (В);

10:00 — Германия — Венгрия (А);

22:00 — Шотландия — Швейцария (А).

Фото: IMAGO/Jerry Andre/Global Look Press Футбольные болельщики

20.06., чт:

16:00 — Словения — Сербия (С);

19:00 — Дания — Англия (С);

22:00 — Испания — Италия (В).

21.06., пт:

16:00 — Словакия — Украина (Е);

19:00 — Польша — Австрия (D);

22:00 — Нидерланды — Франция (D).

22.06., сб:

16:00 — Грузия — Чехия (F);

19:00 — Турция — Португалия (F);

22:00 — Бельгия — Румыния (Е).

Тур 3

23.06., вс:

22:00 — Швейцария — Германия (А);

22:00 — Шотландия — Венгрия (А).

24.06., пн:

22:00 — Албания — Испания (В);

22:00 — Хорватия — Италия (В).

25.06., вт:

19:00 — Франция — Польша (D);

19:00 — Нидерланды — Австрия (D);

22:00 — Дания — Сербия (С);

22:00 — Англия — Словения (С).

26.06., ср:

19:00 — Словакия — Румыния (Е);

19:00 — Украина — Бельгия (Е);

22:00 — Грузия — Португалия (F);

22:00 — Чехия — Турция (F).

⅛ финала

29.06., сб:

19:00 — 2 A — 2 B;

22:00 — 1 A — 2 С;

30.06., вс:

19:00 — 1 С — 3 D/E/F;

22:00 — 1 B — 3 A/D/E/F;

01.07., пн;

19:00 — 2 D — 2 E;

22:00 — 1 F — 3 A/B/C;

Фото: IMAGO/Jerry Andre/Global Look Press Футбольные фанаты

02.07., вт:

19:00 — 1 E — 3 A/B/C/D;

22:00 — 1 D — 2 F

Четвертьфиналы

05.07., пт:

19:00 — победители 39 — 37;

22:00 — победители 41 — 42.

06.07., сб:

19:00 — победители 40 — 38;

22:00 — победители 43 — 44.

Полуфиналы

09.07., вт:

22:00 — победители 45 — 46.

10.07., ср:

22:00 — победители 47 — 48.

Финал

14.07., вс:

22:00 — победители 49 — 50.

Расписание трансляций Евро-2024

В РФ игры транслируются в прямом эфире на:

ТВ-канале «Матч!»;

стриминге Okko.

Расписание трансляций Евро-2024 соответствует графику самих матчей. Завершившиеся игры представлены в открытом доступе.

Расписание и результаты Евро-2024

В довесок к расписанию приведем и результаты Евро-2024. К моменту написания статьи завершился тур 1.

Первая игра состоялась 14 июня. Сборные Германии и Шотландии встретились на поле «Альянц Арены». Победа осталась за хозяевами поля со счетом 5:1. Награду лучшего игрока забрал Мусиала.

Фото: IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO/Global Look Press Игроки сборной Германии

Двигаемся дальше по расписанию матчей Евро-2024. На второй день на поле вышли Венгрия и Швейцария, Испания и Хорватия и Италия и Албания. Победу забрали швейцарцы (со счетом 3:1, лучший игрок — Гранит Джака), испанцы (3:0, Фабиан Руис) и итальянцы (2:1, Федерико Кьеза).

Следующими в расписании Евро-2024 стали три игры 16 июня. Нидерландцы обыграли поляков со счетом 2:1, особо выделился на поле Коди Гакпо. Словения и Дания сыграли вничью (1:1). А англичане выиграли у сербов со счетом 1:0.

Еще три игры прошли 17 июня. Румыния обошла украинскую сборную со счетом 3:0, ведущим игроком матча стал Николае Станчу. Бельгия обыграла Словакию со счетом 0:1. С таким же счетом победили французы: они отняли лидерство у австрийцев.

Наконец завершающими в расписании тура 1 Евро-2024 по футболу стали состязания:

Турции против Грузии (3:1, лидирующий игрок — Гюлер);

Португалии против Чехии (2:1, особо выделился Витинья).

Фото: Sven Beyrich/Keystone Press Agency/Global Look Press Матч сборной Румынии против сборной Украины

Это было детальное расписание матчей Евро-2024. Мы также привели итоги уже состоявшихся игр. Наблюдать за дальнейшим развитием спортивного состязания можно в режиме реального времени — онлайн и по ТВ.

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