14 июня 2024 года открылся 17-й чемпионат Европы по футболу. 24 команды из разных стран встретятся на десятке стадионов по всей Германии. Всего намечается 51 игра. Публикуем подробное расписание матчей Евро-2024 по футболу и делимся итогами, имеющимися на момент написания статьи.
Расписание игр Евро-2024
Тур 1 группового этапа начался 14 июня и продлился до 18 июня. За ним следует тур 2 — с 19 по 22 июня. Тур 3 приходится на период с 23 по 26 июня.
29 июня начинается плей-офф. ⅛ финала будет идти до 2 июля. ¼ финала намечена на 5–6 июля. ½ финала состоится 9–10 июля. А имя сборной-чемпиона определится 14 июля.
Далее приводим непосредственно таблицу с расписанием Евро-2024. В скобках приведены названия шести групп, по которым распределены команды.
Тур 2
19.06., ср:
- 16:00 — Хорватия — Албания (В);
- 10:00 — Германия — Венгрия (А);
- 22:00 — Шотландия — Швейцария (А).
20.06., чт:
- 16:00 — Словения — Сербия (С);
- 19:00 — Дания — Англия (С);
- 22:00 — Испания — Италия (В).
21.06., пт:
- 16:00 — Словакия — Украина (Е);
- 19:00 — Польша — Австрия (D);
- 22:00 — Нидерланды — Франция (D).
22.06., сб:
- 16:00 — Грузия — Чехия (F);
- 19:00 — Турция — Португалия (F);
- 22:00 — Бельгия — Румыния (Е).
Тур 3
23.06., вс:
- 22:00 — Швейцария — Германия (А);
- 22:00 — Шотландия — Венгрия (А).
24.06., пн:
- 22:00 — Албания — Испания (В);
- 22:00 — Хорватия — Италия (В).
25.06., вт:
- 19:00 — Франция — Польша (D);
- 19:00 — Нидерланды — Австрия (D);
- 22:00 — Дания — Сербия (С);
- 22:00 — Англия — Словения (С).
26.06., ср:
- 19:00 — Словакия — Румыния (Е);
- 19:00 — Украина — Бельгия (Е);
- 22:00 — Грузия — Португалия (F);
- 22:00 — Чехия — Турция (F).
⅛ финала
29.06., сб:
- 19:00 — 2 A — 2 B;
- 22:00 — 1 A — 2 С;
30.06., вс:
- 19:00 — 1 С — 3 D/E/F;
- 22:00 — 1 B — 3 A/D/E/F;
01.07., пн;
- 19:00 — 2 D — 2 E;
- 22:00 — 1 F — 3 A/B/C;
02.07., вт:
- 19:00 — 1 E — 3 A/B/C/D;
- 22:00 — 1 D — 2 F
Четвертьфиналы
05.07., пт:
- 19:00 — победители 39 — 37;
- 22:00 — победители 41 — 42.
06.07., сб:
- 19:00 — победители 40 — 38;
- 22:00 — победители 43 — 44.
Полуфиналы
09.07., вт:
- 22:00 — победители 45 — 46.
10.07., ср:
- 22:00 — победители 47 — 48.
Финал
14.07., вс:
- 22:00 — победители 49 — 50.
Расписание трансляций Евро-2024
В РФ игры транслируются в прямом эфире на:
- ТВ-канале «Матч!»;
- стриминге Okko.
Расписание трансляций Евро-2024 соответствует графику самих матчей. Завершившиеся игры представлены в открытом доступе.
Расписание и результаты Евро-2024
В довесок к расписанию приведем и результаты Евро-2024. К моменту написания статьи завершился тур 1.
Первая игра состоялась 14 июня. Сборные Германии и Шотландии встретились на поле «Альянц Арены». Победа осталась за хозяевами поля со счетом 5:1. Награду лучшего игрока забрал Мусиала.
Двигаемся дальше по расписанию матчей Евро-2024. На второй день на поле вышли Венгрия и Швейцария, Испания и Хорватия и Италия и Албания. Победу забрали швейцарцы (со счетом 3:1, лучший игрок — Гранит Джака), испанцы (3:0, Фабиан Руис) и итальянцы (2:1, Федерико Кьеза).
Следующими в расписании Евро-2024 стали три игры 16 июня. Нидерландцы обыграли поляков со счетом 2:1, особо выделился на поле Коди Гакпо. Словения и Дания сыграли вничью (1:1). А англичане выиграли у сербов со счетом 1:0.
Еще три игры прошли 17 июня. Румыния обошла украинскую сборную со счетом 3:0, ведущим игроком матча стал Николае Станчу. Бельгия обыграла Словакию со счетом 0:1. С таким же счетом победили французы: они отняли лидерство у австрийцев.
Наконец завершающими в расписании тура 1 Евро-2024 по футболу стали состязания:
- Турции против Грузии (3:1, лидирующий игрок — Гюлер);
- Португалии против Чехии (2:1, особо выделился Витинья).
Это было детальное расписание матчей Евро-2024. Мы также привели итоги уже состоявшихся игр. Наблюдать за дальнейшим развитием спортивного состязания можно в режиме реального времени — онлайн и по ТВ.
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