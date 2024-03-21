Раскрыты суммы выплат соперникам сборной России по футболу Генсек РФС Митрофанов: Сербии заплатили меньше, чем Камеруну за матч с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский футбольный союз заплатил сборной Камеруна за приезд в Россию не €900 тысяч, а в два раза меньше, заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. По его словам, которые приводит «Чемпионат», еще меньше получили команды Парагвая и Сербии.

За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не €900 тыс. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше — и тем, и тем, — сказал Митрофанов.

Он пояснил, что у всех футбольных сборных, которые приезжают в РФ, большие расходы. Как отметил Митрофанов, любая команда состоит из 45–60 человек, она летит в Россию с дополнительными пересадками. Кроме этого, с учетом всей специфики логистики возникают расходы по привозу футболистов к месту общего сбора, подчеркнул генсек РФС.

Они могут доехать на телеге, дойти пешком — сэкономить. Но вряд ли эти уважаемые люди на такое пойдут, — заявил он.

Сборная России сыграет товарищеский матч против Сербии 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Это будет первая встреча с соперником из Европы с ноября 2021 года. Перед игрой объявят минуту молчания в память о комментаторе Василии Уткине, который скончался 19 марта на 52-м году жизни.