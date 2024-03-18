Раскрыта зарплата президента ФИФА Sky Sports: зарплата президента ФИФА за год составила €4,21 млн

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Джанни Инфантино

Совокупный доход президента ФИФА Джанни Инфантино в 2023 году составил €4,21 млн, заявил журналист Sky Sports Роб Харрис. По его словам, зарплата главы Международной федерации футбола увеличилась на 33% в сравнении с прошлым годом. Существенную роль в этом сыграл женский чемпионат мира.

Журналист уточнил, что за него глава ФИФА получил бонус в размере €1,93 млн. Зарплата Инфантино без учета этой премии составляет €2,69 млн. Известно, что он является юристом по образованию. Он стал девятым главой Международной федерации футбола.

В комитет, который принимает решение о выплате зарплаты мистеру Инфантино, входят три человека. Его возглавляет индийский судья в отставке Мукул Мудгал, а также южноамериканский вице-президент ФИФА Алехандро Домингес и ветеран бухгалтерии Швейцарии Бруно Кьоменто, — рассказал Харрис.

Ранее стало известно, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов в августе 2021 года заработал 113 220 гривен (около 307 тысяч рублей). Также раскрыты сведения о зарплатах ближайшего окружения руководителя ведомства. Так, его первый заместитель и начальник антитеррористического центра при СБУ Сергей Андрущенко заработал 110 149 гривен (299 тысяч рублей).