Раскрыта зарплата Головина в клубе «Монако» L'Equipe: футболист Головин зарабатывает €300 тысяч в месяц в клубе «Монако»

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Александр Головин

Полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб «Монако», зарабатывает €300 тысяч в месяц, сообщает L’Equipe. Спортсмена из России назвали одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды.

Больше Головина в «Монако» получает только капитан команды Виссам Бен Йеддер: его зарплата составляет €650 тысяч ежемесячно. Другой российский полузащитник Далер Кузяев, играющий за французский клуб «Гавр», зарабатывает €80 тысяч в месяц. В своей команде по уровню зарплаты он уступает только гвинейскому футболисту Мохамеду Байо, который получает €105 тысяч ежемесячно.

Самым высокооплачиваемым футболистом французской Лиги 1 стал капитан «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Его зарплата составила €6 млн в месяц. На втором месте расположились его партнеры по команде Усман Дембеле (€1,12 млн) и Маркиньос (€1,12 млн).

Ранее сообщалось, что совокупный доход президента ФИФА Джанни Инфантино составил €4,21 млн в 2023 году. Зарплата главы Международной федерации футбола увеличилась на 33% в сравнении с прошлым годом. По словам журналиста Роба Харриса, существенную роль в этом сыграл женский чемпионат мира.