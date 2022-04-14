Ракицкий спел гимн Украины впервые после ухода из «Зенита»

Футболист Ярослав Ракицкий принял участие в товарищеском матче «Шахтёра» с «Лехией» (3:2). Перед началом встречи бывший защитник «Зенита» исполнил гимн Украины впервые после ухода из петербургской команды, сообщает Tribuna.com. Ранее он отказывался петь гимн страны, объясняя это объективными причинами.

Благотворительный матч против «Лехии» стал первым для Ракицкого после возвращения в «Шахтёр». Украинский футболист разорвал контракт с «Зенитом» в марте 2022 года. В составе сине-бело-голубых он выступал с 2019 года. В чемпионате России в нынешнем сезоне украинец сыграл 15 матчей, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

Ранее нападающий «Миная» Евгений Селезнёв заявил, что Ракицкий решил никогда не возвращаться в Россию.