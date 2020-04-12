Радимов высказался об объединении чемпионатов РФ и Белоруссии

Была ли это шутка, не уточнил. Однако через час добавил другой комментарий, который звучит не менее загадочно: «Если чемпионат Белоруссии и закрывать, то первая причина это точно — не коронавирус!».
Ранее NEWS.ru сообщал, что полуфинальный матч Кубка Белоруссии по футболу между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром» проходил в присутствии виртуальных болельщиков — на одной из трибун стадиона разместили манекены с прикреплёнными к ним фотографиями лиц футбольных фанатов. Акция была посвящена профилактике коронавируса.