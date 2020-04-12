Радимов высказался об объединении чемпионатов РФ и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fb25a994-7c3d-11ea-a4da-fa163e074e61_660.jpg Владислав Радимов Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенита»-2 Владислав Радимов высказал идею об объединении чемпионатов РФ и Белоруссии в один турнир.

Понял! Надо объединять чемпионаты России и Беларуси. Топ будет, — говорится в сообщении, которое он разместил в своём Twitter.

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Была ли это шутка, не уточнил. Однако через час добавил другой комментарий, который звучит не менее загадочно: «Если чемпионат Белоруссии и закрывать, то первая причина это точно — не коронавирус!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что полуфинальный матч Кубка Белоруссии по футболу между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтёром» проходил в присутствии виртуальных болельщиков — на одной из трибун стадиона разместили манекены с прикреплёнными к ним фотографиями лиц футбольных фанатов. Акция была посвящена профилактике коронавируса.