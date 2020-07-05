Радимов предложил отправить тренера «Спартака» Тедеско в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/205d153c-beb3-11ea-9833-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наставник футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов пошутил над главным тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско, предложив отправить его в Белоруссию.

Отправьте Тедеско в Белоруссию на недельку, и всё у вас наладится, — написал Радимов на своей странице в Twitter.

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Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2 в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт с пенальти на 36-й минуте матча открыл полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев. Также в составе «Спартака» отличился нападающий Джордан Ларссон (64 минута). В составе победителей мячи забили полузащитник Валерий Чуперка (60), защитник Алексей Грицаенко (73), а также нападающий Владимир Обухов, который забил победный гол, реализовав пенальти на 82-й минуте матча.