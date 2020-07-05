Радимов предложил отправить тренера «Спартака» Тедеско в Белоруссию

— ÐÐ»Ð°Ð´Ð¸ÑÐ»Ð°Ð² Ð Ð°Ð´Ð¸Ð¼Ð¾Ð² (@radimov02) July 4, 2020
Ранее NEWS.ru сообщал, что футбольный клуб «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2 в гостевом матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт с пенальти на 36-й минуте матча открыл полузащитник «красно-белых» Зелимхан Бакаев. Также в составе «Спартака» отличился нападающий Джордан Ларссон (64 минута). В составе победителей мячи забили полузащитник Валерий Чуперка (60), защитник Алексей Грицаенко (73), а также нападающий Владимир Обухов, который забил победный гол, реализовав пенальти на 82-й минуте матча.