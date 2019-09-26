Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Футбольный клуб «Спартак» прокомментировал ситуацию с закрытыми на ключ болельщиками на трибуне стадиона в Набережных Челнах во время матча 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».

ФК «Спартак» был уведомлён о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона «КАМАЗ» в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на...