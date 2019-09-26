Главный тренер футбольного клуба «Зенит-2» Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с нападающим Александром Кокориным.
Радимов разместил фото на своей странице в Instagram, подписав его: «Он вернулся».
Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Павла Мамаева 6 сентября. Футболисты отбывали заключение за участие в двух потасовках 8 октября 2018 года.
Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде Кокорина, скоропостижно ушёл из жизни, писал News.ru.