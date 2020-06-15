Радченко: у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»

https://static.news.ru/photo/c1fb7904-af15-11ea-b98b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/smolovfedor_10

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Радченко считает, что у нападающего Фёдора Смолова мало шансов на то, чтобы продолжить выступление в испанской «Сельте» в следующем сезоне.

Многое будет зависеть от того, на каком месте «Сельта» закончит чемпионат. Мне кажется, что шансов остаться у Фёдора мало, — цитирует Радченко РИА Новости.

Радченко назвал одной из главных проблем то, что «Сельте» будет необходимо заплатить «Локомотиву» достаточно большую сумму денег за трансфер.

Смолов перешёл в «Сельту» на правах аренды зимой 2020 года. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в семи матчах чемпионата Испании, в которых стал автором одного забитого мяча.

Ранее NEWS.ru писал, что «Сельта» и московский «Локомотив» ведут переговоры о полноценном трансфере нападающего Фёдора Смолова.