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Футбол

Пять футболистов загребского «Динамо» заболели коронавирусом

16:50, 04 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти. При этом 5 ноября в Загребе должен состояться матч против австрийского «Вольфсберга», но заболевшие игроки не смогут принять участие в игре.

Как уточняется, COVID-19 также обнаружен у главного тренера «Динамо» Зорана Мамича. Руководить командой будет его ассистент Ален Петернац.

Ранее NEWS.ru писал, что в ФК «Вольфсберг» зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие в настоящее время сидят на домашнем карантине и находятся под наблюдением врачей.

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