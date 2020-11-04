Пять футболистов загребского «Динамо» заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/3db02170-1ea7-11eb-b6f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пять футболистов загребского «Динамо» заразились коронавирусом после матча Лиги Европы с ЦСКА, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Общее число заражённых футболистов «Динамо» достигло девяти. При этом 5 ноября в Загребе должен состояться матч против австрийского «Вольфсберга», но заболевшие игроки не смогут принять участие в игре.

Как уточняется, COVID-19 также обнаружен у главного тренера «Динамо» Зорана Мамича. Руководить командой будет его ассистент Ален Петернац.

Ранее NEWS.ru писал, что в ФК «Вольфсберг» зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все заболевшие в настоящее время сидят на домашнем карантине и находятся под наблюдением врачей.