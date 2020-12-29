Пять футболистов «Ман Сити» заболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cd601f8a-49d3-11eb-bccd-fa163e074e61_660.jpg Фото: mancity.com

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» проинформировал о заражении пятерых футболистов COVID-19.

Как уточняется, положительные тесты на коронавирус получили пять игроков и два сотрудника клуба. В настоящее время тренировочная база «Ман Сити» закрыта, все заболевшие отправлены на карантин, пишет The Athletic.

На сегодняшний день рассматривается возможность переноса матчей против «Манчестера Юнайтед» и «Челси». Предположительно, заражение игроков произошло в Лондоне, где «Ман Сити» обыграл «Арсенал» в рамках Кубка лиги (4:1).

28 декабря появилась информация о том, что игра в рамках Английской премьер-лиги против «Эвертона» не состоится из-за COVID-19. 25 декабря положительные тесты на коронавирус получили футболисты Габриэл Жезус и Кайл Уокер, а также два сотрудника клуба.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь испанского футбольного клуба «Атлетико» Иво Грбич заразился коронавирусной инфекцией.

Некоторое время назад голкипер получил положительный результат теста на COVID-19. Футболист сдал ПЦР-тест перед матчем 14-го тура Ла Лиги с «Эльче».