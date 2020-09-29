Пять фишек РПЛ: герой дерби дядя Фёдор и бальзам на душу Черчесова

Тренерская отставка номер два, голевая традиция Смолова, пробуждение питерской парочки, укрощение тамбовского волка, подвиги донского японца — NEWS.ru представляет подборку самых огненных событий очередного тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Новая зараза в российском футболе

Оказывается, вирус увольнения главных тренеров передаётся футбольно-контактным путём. «Нулевым пациентом» в нынешнем сезоне оказались «Химки», поменявшие несчастного Дмитрия Гунько на Игоря Черевченко. Дебют 46-летнего специалиста пришёлся на домашнюю игру с московским «Динамо». И вот итог: «бело-голубые» подхватили «заразу отставок», отказавшись от услуг Кирилла Новикова после поражения на «Арене Химки» с минимальным счётом.

Дело, конечно, не в коварном и неизвестном науке вирусе (хотя кто знает?) — просто бездарное поражение от подмосковной команды стало вторым громким провалом для «Динамо» за последние полторы недели. Вылет из ранней квалификации Лиги Европы от тбилисского «Локомотива» уже серьёзно поколебал позиции Новикова. Но тогда у клубного руководства разум вроде бы возобладал над эмоциями. Однако следующий звонкий конфуз подкосил уже самого главного тренера. Он подал заявление об отставке, а динамовские боссы возражать и переубеждать молодого специалиста не стали.

Наверное, зря. NEWS.ru уже писал об одной из главных проблем российских футбольных топ-менеджеров — неумении или нежелании ждать и терпеть. Ждать успехов и терпеть временные неудачи, неизбежно случающиеся у любого тренера, тем более — только начинающего самостоятельную карьеру. И никакие провалы в Тбилиси и Химках не должны заставлять боссов резко переобуваться (нет, это не намёк на спортивного директора «Динамо» Желько Бувача, которого прочили в сменщики Новикова) и менять генеральную линию по отношению к наставнику команды.

Но теперь отставка принята, и к ближайшему матчу «бело-голубых» будет готовить работавший с молодёжной командой Александр Кульчий. А «Краснодару», с которым в ближайшее воскресенье сыграет «Динамо», надо быть начеку: а вдруг опасный вирус увольнений поразит и «быков»? Тем паче что несколькими днями ранее у них есть риск пролететь мимо группового этапа Лиги чемпионов. И тогда Мурад Мусаев может стать следующим в списке «инфицированных».

Федот, да не тот

В центральном матче тура — московском дерби между ЦСКА и «Локомотивом» — если и ждали гола от футболиста по имени Фёдор, то с гораздо большей вероятностью он должен был играть за «армейцев». Речь, понятное дело, о Чалове. Однако на деле вышло совсем наоборот. Нападающий молодёжной сборной России, во-первых, даже не попал в стартовый состав и вышел только на замену во втором тайме, а во-вторых, свой голевой момент запорол.

Зато напомнил о себе другой дядя Федя. После весенних подвигов в испанской Ла Лиге про Смолова стали популярными шутки, что он, мол, забивает только топ-клубам вроде мадридского «Реала» и «Барселоны». Однако форвард «Локо» и в России не стал изменять традиции — и положил мяч в ворота ЦСКА. Причём гол-то оказался победным.

А хранители футбольной цифири тут же припомнили, что впервые Смолов забил «красно-синим» день в день ровно шесть лет назад — 27 сентября 2014 года, играя за екатеринбургский «Урал». Затем были четыре гола Фёдора как игрока «Краснодара» в пяти встречах с «армейцами». И вот, пожалуйста — шестой «подарок» от дяди Феди для ЦСКА.

Интересно, что и распределение по сборным два сыгравших друг против друга Фёдора получили сообразно «купленным билетам». Чалов в очередной раз отправится в «молодёжку» доказывать свою состоятельность в поединках со сверстниками из Эстонии и Латвии, а Смолова Станислав Черчесов просто не мог не вызвать в главную национальную команду, которой предстоят важные матчи с Турцией и Венгрией в Лиге наций.

Дзюба и Азмун снова в деле

А вот за Артёма Дзюбу Станислав Саламович, наверное, всегда спокоен: и когда капитан сборной выясняет отношения на поле со спартаковцем Александром Соболевым, и когда забивает в восьми стартовых турах чемпионата скромные три мяча и отсутствует в топе лучших бомбардиров РПЛ. Потому что все проблемы у Артёма решаются сами собой. То благодаря дружественному звонку от Соболева, то посредством приезда на «Газпром Арену» вконец раздолбанного уфимского «автобуса».

Да уж, от прошлогодней команды Вадима Евсеева, безжалостно «сушившей» атаку почти всех грандов премьер-лиги, нынче остались одни воспоминания. После того как в «Спартак» ушёл гендиректор Шамиль Газизов, забравший с собой не только Остона Урунова, но и другие важные детали от «автобуса», а также подчистую все перчатки, бросать в лицо «Зениту» уфимцам стало нечего. Что и подтвердил их бесполезный визит в гости к чемпиону в этом туре.

«Сине-бело-голубые» от души поиздевались над соперником, отгрузив ему шесть мячей. А бальзамом на душу Черчесова стал хет-трик Дзюбы. Дубль добавил Сердар Азмун, и сладкая питерская парочка форвардов мгновенно восстановила статус-кво, поднявшись на верхние строчки рейтинга самых забивающих игроков РПЛ. У обоих теперь по шесть мячей, а впереди маячит лишь бывший партнёр по «Зениту» Кристиан Нобоа, успевший наколотить за девять туров семь голов. Ну он же из сочинского фарм-клуба, ему можно поперёд батек в пекло — до поры до времени, разумеется.

А прорезавшийся бомбардирский «голос» у Дзюбы с Азмуном «Зениту» именно сейчас как нельзя кстати: ведь в ближайшем туре — битва со «Спартаком» на «Открытие Арене». Придётся не только от летящих в физиономию перчаток отмахиваться, но и самим что-то в ответ придумывать.

Кутепов как ещё одна красно-белая перчатка «Зениту»

«Красно-белые», меж тем, всячески стараются вывести чемпиона из состояния душевного равновесия своей навязчивой идеей полидировать в РПЛ — неважно, единолично или в компании с «сине-бело-голубыми». И ради такого дела команда Доменико Тедеско даже идёт на неординарные шаги. Например, обыгрывает в Саранске «Тамбов», который в прошлом сезоне волком отобрал у «Спартака» ни много ни мало все шесть очков.

Пикантности этой победе москвичей придают как минимум два нюанса. Во-первых, добыта она была при далеко не самой впечатляющей игре «Спартака», но Тедеско удалось дожать неудобного соперника попавшими в точку заменами, усилив эффект от них своими уже фирменными шаманскими плясками на бровке, не позволяющими подопечным успокоиться. Во-вторых, матч против «Тамбова» окончательно завизировал готовность штаба «красно-белых» более или менее регулярно обращаться к услугам Ильи Кутепова, на будущем которого в «Спартаке» многие уже поспешили поставить крест.

А центральный защитник тем временем не только вполне пристойно отыграл непростой матч в Саранске, но и обратил на себя внимание всевидящего ока Черчесова. Как следствие — вызов в национальную сборную. Правда, вспоминая славные времена домашнего мундиаля — 2018, так и хочется спросить Станислава Саламовича: «А где же Сергей Игнашевич? Сказали „А“ — говорите и „Б“».

Шутки шутками, а «Спартаку» сейчас весьма кстати получить ожившую боевую единицу в линии обороны не только в плане расширения обоймы перед битвой с «Зенитом», но и с прицелом на весь чемпионат. Тем более что от схемы с тремя защитниками Тедеско отказываться не собирается. Так что пристойный камбэк Кутепова в последних матчах — это как ещё одна красно-белая перчатка, летящая в сине-бело-голубую маску.

Не по колее Хонды

Пока «Зенит» со «Спартаком» делят лидерство в чемпионате, ЦСКА и «Сочи» притормаживают, а «Динамо» вместо выхода в топ-3 теряет тренера, тихой донской сапой в тройку пробирается «Ростов». И, кстати, это может расцениваться и как бессловесный намёк-укор боссам «бело-голубых»: ростовчане ведь — товарищи «Динамо» по еврокубковому несчастью, но в чемпионате жизнь у них налаживается. Может, и в Петровском парке нужно было совсем чуть-чуть потерпеть-подождать?

Ну да ладно — это теперь динамовские проблемы. А вот на берегах Дона, похоже, научились не только уважать тренерскую работу, но и неплохо наладили селекционный конвейер. Во всяком случае, если сравнить два последних трансфера (один на выход, другой на вход), то «жёлто-синие» явно остаются в плюсе. Бахтиёр Зайнутдинов, конечно, был добротным игроком ротации, а порой выходил и в стартовом составе, но его продажа в ЦСКА по стройности рядов «Ростова» точно не ударила. Тем более что в эти ряды ветром с Востока занесло Кенто Хасимото.

Японский полузащитник не стал тратить время на адаптацию в незнакомом чемпионате и с самурайской решимостью принялся покорять РПЛ. Уже в четвёртом своём матче Хасимото забил победный мяч в Уфе, в следующем туре отправил домой без единого набранного очка «Урал». А теперь в Туле Кенто и вовсе расщедрился на дубль, причём второй из этих голов вновь стал для «Ростова» победным. Так что можно считать, что японский хавбек принёс дончанам полновесные девять очков — более чем впечатляющая статистика.

Легионеры из Страны восходящего солнца в Россию уже приезжали — достаточно вспомнить Кейсуке Хонду в той же «армейской» команде. Но тот персонаж уж больно быстро зазвездился, перестал играть на максимуме, а после перехода в итальянский «Милан» быстренько и окончательно скис.

Но Хасимото пока не даёт повода сомневаться в его работоспособности, дисциплинированности и желании постоянно играть на максимуме. Эти качества, собственно говоря, и отличают футболистов из Дальневосточного региона. И если Кенто продолжит в том же — самурайском — духе, «Ростов» вполне может задать новый тренд в РПЛ с приглашением топ-клубами японских игроков.