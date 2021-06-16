Путин отреагировал на победу сборной России над финнами на Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил победу команды над Финляндией во втором матче группового этапа чемпионата Европы — 2020. Он также объяснил, почему предпочёл голкипера Матвея Сафонова вместо Антона Шунина. По его словам, он его «не с улицы взял».

Я же не с улицы вратаря взял, который не заявлен. Он в составе, имеет такое же право играть, как и другой вратарь. Мы смотрим внимательно и принимаем решения, — сказал...