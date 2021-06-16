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Футбол

Путин отреагировал на победу сборной России над финнами на Евро-2020

19:55, 16 июня 2021

Президент России Владимир Путин отреагировал на победу национальной сборной над Финляндией во втором матче группового этапа чемпионата Европы-2020 с минимальным счётом 1:0.

Молодцы, поздравляю, — кратко сказал Путин.

Российские футболисты в Санкт-Петербурге одержали победу над командой Финляндии со счетом 1:0. Единственный мяч в конце первого тайма забил Алексей Миранчук.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил победу команды над Финляндией во втором матче группового этапа чемпионата Европы-2020. А также объяснил, почему предпочёл голкипера Матвея Сафонова вместо Антона Шунина. По его словам, он его «не с улицы взял».

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